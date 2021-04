Giornata della Terra 2021, ENEA: “Microbi benefici al servizio di agricoltura e ambiente” (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Microbi benefici in grado di migliorare resa e qualità delle colture, ma anche di contrastare l’impoverimento dei suoli, bonificare terreni contaminati e ridurre l’utilizzo di acqua, fertilizzanti e pesticidi. In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2021, dal titolo “Restore Our Earth” (Ripariamo la nostra Terra), ENEA presenta i risultati di tre progetti che prevedono l’utilizzo di comunità di microrganismi per rigenerare i suoli in modo sostenibile. Ad oggi, infatti, – spiega ENEA in una nota – circa 1/4 della superficie terrestre è già stata danneggiata e ogni anno vengono persi oltre 24 miliardi di tonnellate di terreno fertile, causando la perdita di produttività di circa il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) –in grado di migliorare resa e qualità delle colture, ma anche di contrastare l’impoverimento dei suoli, bonificare terreni contaminati e ridurre l’utilizzo di acqua, fertilizzanti e pesticidi. In occasioneMondiale, dal titolo “Restore Our Earth” (Ripariamo la nostra),presenta i risultati di tre progetti che prevedono l’utilizzo di comunità di microrganismi per rigenerare i suoli in modo sostenibile. Ad oggi, infatti, – spiegain una nota – circa 1/4superficie terrestre è già stata danneggiata e ogni anno vengono persi oltre 24 miliardi di tonnellate di terreno fertile, causando la perdita di produttività di circa il ...

