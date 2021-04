Giorgia è guarita dalla gelosia | “E’ necessario riabituarci alle rughe”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il 26 aprilecompie 50 anni ma lei si è fermata ai 26 e non possiamo darle torto. A pochi giorni dal compleanno la sua intervista al settimanale F è tutta da leggere, è il suo bilancio per il suo mezzo secolo, è la confessione sulle problematiche risolte e quelle che ancora attendono che passi la fase adolescenziale.parla anche dellaper il suo compagno, il coreografo Emanuel Lo,superata ma è stata dura per lui. Il compagno della cantante è più giovane di otto anni, da sempre bello e muscoloso e lei era gelosa: “gelosa pazza”. Si immaginava un giorno decrepita con lui che invece restava bello e figo, una vera tortura. Fa sorridere l’intervista dima molte donne si riconosceranno in lei che èe che ha capito che anche il tempo è ...