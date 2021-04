Giocatore maldestro | vuol fare canestro ma distrugge il lampadario di casa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giocatore maldestro

ilGiornale.it

Dylan Dawson, un ragazzo scozzese di Portsoy , voleva fare canestro con i piedi in un cestino posto ad alcuni metri dalla fine del corridoio ma ha fatto un gran disastro. Ha centrato in pieno il ......movimento del corpo e impatta nettamente in area con il braccio destro sul pallone in un... è ildella Roma a subire il fallo al 74'. Troppo severa la decisione presa dall'arbitro ...Dylan Dawson, un ragazzo scozzese di Portsoy , voleva fare canestro con i piedi in un cestino posto ad alcuni metri dalla fine del corridoio ma ...Doppietta di Pandev e gol di Viola e Lapadula in avvio di match, poi il ritmo cala. Per entrambe restano speranza e paura in chiave salvezza ...