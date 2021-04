Gino Strada: "Se non fermiamo Covid in Africa saremo invasi dalle varianti. Sanità italiana? Va ricostruita" (Di giovedì 22 aprile 2021) ?Li abbiamo abbandonati a loro stessi. In Sudan hanno fatto i tamponi al personale sanitario. Su milletrecento medici ed infermieri i positivi erano il 70%. A Khartoum addirittura l?80%. L’Occidente è miope. Le mutazioni del virus rischiano di rendere obsoleti i vaccini. Se il virus non si ferma anche in Africa poi ce lo ritroviamo mutato in casa nostra”. Sono le parole di Gino Strada in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa sulla situazione Covid in Africa, in particolare in Sudan e in Uganda, dove ha aperto un ospedale pediatrico, “una goccia che vorremmo si facesse oceano”. Il fondatore di Emergency parla della struttura, disegnata da Renzo Piano: “Ci lavorano quasi quattrocento sanitari. Quaranta fanno riferimento allo staff internazionale di Emergency. Ma il grosso è composto da ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) ?Li abbiamo abbandonati a loro stessi. In Sudan hanno fatto i tamponi al personale sanitario. Su milletrecento medici ed infermieri i positivi erano il 70%. A Khartoum addirittura l?80%. L’Occidente è miope. Le mutazioni del virus rischiano di rendere obsoleti i vaccini. Se il virus non si ferma anche inpoi ce lo ritroviamo mutato in casa nostra”. Sono le parole diin un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa sulla situazionein, in particolare in Sudan e in Uganda, dove ha aperto un ospedale pediatrico, “una goccia che vorremmo si facesse oceano”. Il fondatore di Emergency parla della struttura, disegnata da Renzo Piano: “Ci lavorano quasi quattrocento sanitari. Quaranta fanno riferimento allo staff internazionale di Emergency. Ma il grosso è composto da ...

