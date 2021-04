Ginnastica | Europei 2021 | l’Italia prepara il vagone di Finali Dove possono arrivare le azzurre?

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 aprile 2021)si è resa protagonista di un ottimo turno di qualificazione aglidiartistica e i risultati ottenuti a Basilea sono da record per il nostro movimento: cinquedi Specialità e due posti per la Finale all-around. Quali sono le ambizioni e le possibilità dellein vista degli atti conclusivi che andranno in scena nel weekend? Domani spazio al concorso generale individuale,Martina Maggio si presenta dopo il quinto posto del turno eliminatorio. La brianzola avrà in realtà il quarto punteggio d’ingresso, visto che la russa Vladislava Urazova è stata eliminata a causa della regola dei passaporti. La 19enne cercherà di battagliare sicuramente per una top-5, ma chissà che non riesca a lottare per qualcosa di più importante. Le ...