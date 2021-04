Ginnastica: Bartolini conquista il pass olimpico per l’Italia (Di giovedì 22 aprile 2021) Basilea, 22 apr. – (Adnkronos) – Dopo essere stato componente della squadra che ha mancato di un soffio la qualificazione olimpica al mondiale di Stoccarda 2019, Nicola Bartolini ottiene la carta olimpica per l’Italia ritagliandosi l’ottava posizione in qualifica al Campionato Europeo individuale di Basilea, in Svizzera. Togliendo tutti i ginnasti finiti prima di lui che hanno già la propria nazione qualificata all’Olimpiade del Sol Levante, il talento di Quartu Sant’Elena – classe 1996 ‘ porta a 14 il numero dei ginnasti Fgi a Tokyo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Basilea, 22 apr. – (Adnkronos) – Dopo essere stato componente della squadra che ha mancato di un soffio la qualificazione olimpica al mondiale di Stoccarda 2019, Nicolaottiene la carta olimpica perritagliandosi l’ottava posizione in qualifica al Campionato Europeo individuale di Basilea, in Svizzera. Togliendo tutti i ginnasti finiti prima di lui che hanno già la propria nazione qualificata all’Olimpiade del Sol Levante, il talento di Quartu Sant’Elena – classe 1996 ‘ porta a 14 il numero dei ginnasti Fgi a Tokyo. L'articolo CalcioWeb.

