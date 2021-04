Ginnastica artistica | Italia da record agli Europei! 5 Finali di Specialità | eguagliato uno storico primato

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’ha conquistato ben cinquediEuropei 2021 di. Le azzurre si sono distinte sulla pedana di Basilea (Svizzera) e hanno strappato ben cinque pass per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi che andranno in scena tra sabato e domenica. Vanessa Ferrari andrà a caccia di una meda al corpo libero, Martina Maggio è una potenziale outsider alla trave (e sarà impegnata anche al quadrato), Giorgia Villa e Alice D’Amato possono ambire a un risultato di rilievo alle parallele asimmetriche. Le ragazze del DT Enrico Casella si sono davvero distinte in terra elvetica, peccato che siano mancati tre decimi per strappare anche il pass olimpico in palio. Quello ottenuto dal nostro quartetto è il miglior risultato della storia ...

Al Palaginnastica di Torino è andata in scena la terza ed ultima prova del campionato interregionale di serie C difemminile della Federazioned'Italia. La squadra della Asd Cuneoginnastica composta dalle 6 ginnaste più esperte di tutto il settore agonistico ha concluso anche questa ...Prima giornata degli Europei 2021 di. La rassegna di Basilea (Svizzera) mette in palio posti posti per le finali (24 per quella all - around, 8 per quelle delle varie specialità), ma, soprattutto, anche due pass per ...L'Italia ha conquistato ben cinque Finali di Specialità agli Europei 2021 di ginnastica artistica. Le azzurre si sono distinte sulla pedana di Basilea (Svizzera) e hanno strappato ben cinque pass per ...Martina Maggio e Vanessa Ferrari sono anche in Finale all-around, ma la bresciana potrebbe anche decidere di non partecipare (rientrebbe Alice D’Amato, che è 18ma) Vanessa Ferrari oggi ha chiuso in se ...