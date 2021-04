Ginnastica artistica, Europei 2021: Italia maestosa, tre Finali di Specialità! Maresca, Macchini e Bartolini per le medaglie (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Italia maschile è stata assoluta protagonista nelle qualificazioni degli Europei 2021 di Ginnastica artistica e ha conquistato ben tre Finali di Specialità. Un risultato decisamente superiore rispetto alle attese della vigilia e che testimonia la ripresa dell’intero settore, ora capace di dire la sua con profitto in ambito continentale. Salvatore Maresca agli anelli, Carlo Macchini alla sbarra, Nicola Bartolini al corpo libero: sono questi gli azzurri che festeggiano al termine di un’intensissima giornata sulle pedane di Basilea (Svizzera). Il campano Salvatore Maresca ha letteralmente fatto saltare il banco al castello e ha fornito una prestazione di forza davvero sbalorditiva, quasi inattesa alla vigilia. Il 27enne ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) L’maschile è stata assoluta protagonista nelle qualificazioni deglidie ha conquistato ben tredi Specialità. Un risultato decisamente superiore rispetto alle attese della vigilia e che testimonia la ripresa dell’intero settore, ora capace di dire la sua con profitto in ambito continentale. Salvatoreagli anelli, Carloalla sbarra, Nicolaal corpo libero: sono questi gli azzurri che festeggiano al termine di un’intensissima giornata sulle pedane di Basilea (Svizzera). Il campano Salvatoreha letteralmente fatto saltare il banco al castello e ha fornito una prestazione di forza davvero sbalorditiva, quasi inattesa alla vigilia. Il 27enne ...

