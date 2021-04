GF Vip 5, Dayane su Rosalinda: “Ci siamo amate” (Di giovedì 22 aprile 2021) Se dentro la casa erano inseparabili, adesso le cose sono cambiate tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due non hanno interrotto del tutto i rapporti, ma si sentono su Whatsapp. La modella brasiliana in un’intervista rilasciata a Chi ha parlato della sua storia d’amore con l’attrice siciliana e l’ha definita “la più importante di questa edizione“. Le parole di Dayane Mello “In che rapporti sono oggi con Rosalinda? Amiche di Whatsapp, si può dire? Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice – ha asserito Dayane Mello per poi proseguire in questo modo – Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle “Rosmello”, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 aprile 2021) Se dentro la casa erano inseparabili, adesso le cose sono cambiate traMello eCannavò. Le due non hanno interrotto del tutto i rapporti, ma si sentono su Whatsapp. La modella brasiliana in un’intervista rilasciata a Chi ha parlato della sua storia d’amore con l’attrice siciliana e l’ha definita “la più importante di questa edizione“. Le parole diMello “In che rapporti sono oggi con? Amiche di Whatsapp, si può dire? Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice – ha asseritoMello per poi proseguire in questo modo – Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle “Rosmello”, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori ...

