Gerry Scotti senza peli sulla lingua | Ecco la sua “dichiarazione” inaspettata su Diletta Leotta

(Di giovedì 22 aprile 2021)durante la trasmissione Striscia la Notizia si è lasciato andare ad una “” completamentecollega. Le curiosità sul conduttore (Foto Fb)è noto al grande pubblico per essere un bravissimo conduttore televisivo e radiofonico, divenuto famoso per uno dei suoi programmi di successo, Chi vuol essere Miliardario?. Il suo vero nome è Virginioed è del segno del Leone, alto 184 cm.in un’intervista ha dichiarato che in età adolescenziale i suoi amici lo prendevano in giro chiamandolo, divenuto il suo soprannome insieme a Dottore Signor. Egli è nato nella sua casa in campagna sul tavolo da ...

Advertising

AmiciUfficiale : Tancredi canta il suo inedito 'Leggi dell'universo' davanti a Gerry Scotti! Voi che voto gli dareste? #Amici20 - AmiciUfficiale : Aka7Even canta il suo inedito 'Loca' davanti a Gerry Scotti! Voi che voto gli dareste? #Amici20 - AmiciUfficiale : Deddy canta il suo inedito 'La prima estate' davanti a Gerry Scotti! Voi che voto gli dareste? #Amici20 - honeyboydrius : @kirakaonashi gerry scotti scappa con me * - diaferiamarian1 : RT @outxsid3: gerry scotti e mi viene in mente solo questo: #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

Ad 'Amici 2021'deve fare da giudice per una scelta difficile. E non c'è nessuno che può dare un giudizio meglio di lui. Amici 2021, c'è la gradita? L'articolo Amici 2021,fa la classifica: ...Rimane fedele all'azienda che l'ha fatta nascere tornando alla conduzione di numerosi programmi come 'Super' o 'Non dimenticate lo spazzolino da denti' con. La conduzione radiofonica e ...Massimo Donelli La via dell’inferno è lastricata di buoni propositi. Quella del Parlamento di specchietti per le allodole. Ossia, spiega la Treccani, azioni, comportamenti, atteggiamenti che hanno il ...Lacrime di commozione per Gerry Scotti in diretta TV, sebbene il conduttore sia molto sensibile, questa volta è stato colpito al cuore ...