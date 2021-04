Gelmini: “Il consiglio dei ministri ha varato il decreto della ripartenza” (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Secondo Mariastella Gelmini (foto), Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, quello varato ieri sera in consiglio dei ministri “è il decreto della ripartenza. Siamo soddisfatti, ma dobbiamo fare di più”. E per tale motivo, annuncia la Gelmini, già dalla giornata di oggi “saremo al lavoro per far ripartire quanto prima tutto il mondo della ristorazione, dello sport e del wedding”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Secondo Mariastella(foto), Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, quelloieri sera indei“è il. Siamo soddisfatti, ma dobbiamo fare di più”. E per tale motivo, annuncia la, già dalla giornata di oggi “saremo al lavoro per far ripartire quanto prima tutto il mondoristorazione, dello sport e del wedding”. L'articolo L'Opinionista.

