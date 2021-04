Gazzetta | Gattuso ha già deciso di andare alla Fiorentina | ma vuole lasciare Napoli da trionfatore

(Di giovedì 22 aprile 2021) Quella di oggi contro la Lazio è una sfida fondamentale per ilin chiave Champions considerando anche lo scivolone del Milan ieri contro il Sassuolo. Secondo ladello Sport la conquista della qualificazione è una questione di principio per il tecnico deldopo che a inizio anno la sua panchina è stata messa in discussione dsocietà Da allora, la comunicazione con l’esterno è stata interrotta, mentre quella interna è soltanto pura formalità. Aurelio De Laurentiis si è riavvicinatosquadra e al tecnico, ma tra i due non c’è più feeling, tant’è che la bozza di contratto stilata dparti per il rinnovo, è diventata carta straccia. Parlavamo di orgoglio, proprio perché il tecnico calabrese ha giàdi chiudere a fine campionato la sua ...

Ladello Sport anticipa alcune scelte di: nel match contro la Lazio ci sarà Mertens al posto di Osimhen. Mertens si riprende il posto da titolare, a causa della scarsa prestazione di ...Contro gli azzurri dii tre punti saranno pesantissimi per la formazione di Inzaghi. Per restare in corsa verso quel quarto posto che dà l'ultimo biglietto ai club italiani per partecipare ...Napoli stasera in campo nel posticipo che vale molto contro la Lazio. Una partita che vale molto per il club partenopeo ma anche per il probabile allenatore della Fiorentina del futuro, Gennaro Gattus ...Gennaro Gattuso è pronto a dire addio al Napoli a fine stagione. I rapporti con De Laurentiis non si sono più ricuciti.