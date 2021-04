GameStop | $179 milioni di buonuscita per il CEO George Sherman che lascerà la compagnia quest' estate

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 22 aprile 2021) L'amministratore delegato di, ha annunciato la sua partenza dal gigante della vendita al dettaglioa settimana e, secondo alcuni numeri elaborati dal team di Reuters, è pronto a partire con benin più in tasca. Secondo un report della pubblicazione, il CEO uscentericeverà un pagamento in azioni di 179di dollari quando. Ciò avviene nonostante gli obiettivi di prestazione mancati durante il suo mandato. C'è una ripartizione più approfondita con i commenti degli analisti nella storia completa di Reuters, ma in breve il considerevole pagamento per la partenza diè dovuto a una combinazione della precedente decisione di ...