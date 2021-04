GameStop | 179 milioni di buonuscita al futuro ex CEO

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021): 179la. È questa la somma che verrà elargita alex CEO della compagnia, George Sherman. L’alto dirigente lascerà la società in estate, e lo farà con il sorriso.: 179diall’ex CEO (Foto Forbes.it)Unatutt’altro che modesta quella cheelargirà al suo attuale CEO, George Sherman. Contro ogni aspettativa il colosso dei videogiochi sembra non essere in affanno dal punto di vista finanziario. Il lockdown dovuto alla pandemia degli ultimi mesi ha solo fatto bene alla società, che a gennaio 2021 ha visto le scommesse short sul valore del titolo in forte rialzo. POTREBBE INTERESSARTI –>saluta il direttore ...