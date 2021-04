Galleria Vittoria: i dettagli in vista della riapertura del tunnel (Di giovedì 22 aprile 2021) Galleria Vittoria: la commissione Infrastrutture del Comune di Napoli ha fatto il punto sulle attività finalizzate alla riapertura del tunnel di collegamento tra Via Acton e Piazza Vittoria. È in via di preparazione la convenzione con l’Anas, società del gruppo Ferrovie dello Stato, per l’esecuzione dei lavori nella Galleria Vittoria necessari alla sua riapertura. Dal Leggi su 2anews (Di giovedì 22 aprile 2021): la commissione Infrastrutture del Comune di Napoli ha fatto il punto sulle attività finalizzate alladeldi collegamento tra Via Acton e Piazza. È in via di preparazione la convenzione con l’Anas, società del gruppo Ferrovie dello Stato, per l’esecuzione dei lavori nellanecessari alla sua. Dal

