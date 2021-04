Furbetti del vaccino, la Procura della Repubblica di Avellino apre l’inchiesta (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Tiene banco, nelle ultime settimane, la questione dei Furbetti del vaccino. La Procura della Repubblica di Avellino, guidata dal Procuratore Domenico Airoma, ha avviato degli accertamenti che riguardano proprio alcune criticità che sono state denunciate sulla gestione dei centri vaccinali con esposti giunti a Piazza D’Armi. Un fascicolo senza iscrizioni di indagati e almeno per ora anche senza ipotesi precise di reato, visto che si tratta di un’indagine alla fase iniziale ed un campo su cui ancora non ci sono reati specifici contestabili. Il caso delle priorità vaccinali sarebbe già da qualche giorno finito all’attenzione del capo dei pm avellinesi e dei sostituti che si occupano del settore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tiene banco, nelle ultime settimane, la questione deidel. Ladi, guidata daltore Domenico Airoma, ha avviato degli accertamenti che riguardano proprio alcune criticità che sono state denunciate sulla gestione dei centri vaccinali con esposti giunti a Piazza D’Armi. Un fascicolo senza iscrizioni di indagati e almeno per ora anche senza ipotesi precise di reato, visto che si tratta di un’indagine alla fase iniziale ed un campo su cui ancora non ci sono reati specifici contestabili. Il caso delle priorità vaccinali sarebbe già da qualche giorno finito all’attenzione del capo dei pm avellinesi e dei sostituti che si occupano del settore ...

