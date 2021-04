FS Italiane, RFI: “Recupero di energia elettrica da frenata treni nella stazione di Forlì” (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Il treno frena e l’energia recuperata, reimmessa in rete, a disposizione del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), accende le luci di un intero quartiere. È il nuovo progetto che il Gruppo FS Italiane, tramite la controllata Rete Ferroviaria Italiana (RFI), sta mettendo a punto nella stazione di Forlì sulla linea Bologna Rimini. Il prototipo, volto all’uso circolare delle fonti di energia – annuncia FS in una nota – sarà inaugurato entro l’estate. I treni a trazione elettrica – spiega FSNews – offrono la possibilità, durante la fase di frenatura, di sfruttare l’energia resa disponibile e di impiegarla ad esempio per altri treni presenti sulla linea o in altri modi. Il treno Frecciarossa 1000, ad esempio, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Il treno frena e l’recuperata, reimmessa in rete, a disposizione del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), accende le luci di un intero quartiere. È il nuovo progetto che il Gruppo FS, tramite la controllata Rete Ferroviaria Italiana (RFI), sta mettendo a puntodisulla linea Bologna Rimini. Il prototipo, volto all’uso circolare delle fonti di– annuncia FS in una nota – sarà inaugurato entro l’estate. Ia trazione– spiega FSNews – offrono la possibilità, durante la fase di frenatura, di sfruttare l’resa disponibile e di impiegarla ad esempio per altripresenti sulla linea o in altri modi. Il treno Frecciarossa 1000, ad esempio, ...

