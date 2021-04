Fratelli d' Italia nei sondaggi raggiunge il 18%

(Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Lega ancora in calo, al 22,2% (-0,7), con FdI che arriva a sfiorare il 18% (17,9% +0,7%), il Pd che risale dello 0,2% al 18,8% e M5S in calo dello 0,1% (16,9). In aumento anche FI dello 0,1% al 7,6%. Sono questi i dati che emergono dall'ultima Supermedia settimanale di AGI/YouTrend. Nelle diverse aree del Parlamento la maggioranza perde il 2,1%, ben salda comunque al 75,1%. I giallorossi al 37% (-0,4) e il centrodestra (Lega-Fi-Toti) 31,1% (-0,7). L'opposizione di centrodestra guadagna lo 0,7% (17,9%) e l'opposizione di centrosinistra perde lo 0,1% (2,1%). Rispetto alle Politiche del 2018 il centrodestra perde lo 0,1% al 48,9% e il centrosinistra cede lo 0,9% al 25,8%. Supermedia Liste Lega 22,2 (-0,7) PD 18,8 (+0,2) FDI 17,9 (+0,7) M5S 16,9 (-0,1) Forza7,6 (+0,1) Azione 3,1 (-0,2)Viva 2,7 (-0,5) Sinistra ...

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli Italia

