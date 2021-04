Fratelli d' Italia nei sondaggi raggiunge il 18%

(Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Lega ancora in calo, al 22,2% (-0,7), con FdI che arriva a sfiorare il 18% (17,9% +0,7%), il Pd che risale dello 0,2% al 18,8% e M5S in calo dello 0,1% (16,9). In aumento anche FI dello 0,1% al 7,6%. Sono questi i dati che emergono dall'ultima Supermedia settimanale di AGI/YouTrend. Nelle diverse aree del Parlamento la maggioranza perde il 2,1%, ben salda comunque al 75,1%. I giallorossi al 37% (-0,4) e il centrodestra (Lega-Fi-Toti) 31,1% (-0,7). L'opposizione di centrodestra guadagna lo 0,7% (17,9%) e l'opposizione di centrosinistra perde lo 0,1% (2,1%). Rispetto alle Politiche del 2018 il centrodestra perde lo 0,1% al 48,9% e il centrosinistra cede lo 0,9% al 25,8%. Supermedia Liste Lega 22,2 (-0,7) PD 18,8 (+0,2) FDI 17,9 (+0,7) M5S 16,9 (-0,1) Forza7,6 (+0,1) Azione 3,1 (-0,2)Viva 2,7 (-0,5) Sinistra ...

Advertising

fattoquotidiano : Fratelli d'Italia presenta tre mozioni di sfiducia contro il ministro della Salute, accompagnate da una petizione o… - il_pucciarelli : Ricordate la consigliera regionale lombarda di Italia Viva Patrizia Baffi, unica delle opposizioni a non votare la… - pietroraffa : Secondo Ipsos 'si registra una percentuale più elevata di no-vax tra gli elettori della Lega (18%) e di Fratelli d'… - armandopix : @sale_tell Esiste dunque una internazionale degli idioti come a suo tempo ci fu del comunismo, e va da #Bolsonaro a… - lumaca4377 : RT @Andrea32497838: @IlZebraapois @Ilconservator E il PD al 17? E Fratelli di Italia al 18? Mmm -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli Italia

Appena pubblicato in America, il libro (che sarà inil 27 maggio, edito da Solferino) è il ... Hunter Biden con Beau e Ashley Dopo il trauma che segna l'infanzia dei due, Joe si risposa ...Il villaggio dei migranti in fase di allestimento a Cassibile continua a dare luogo a polemiche. Dopo le dichiarazioni della leader did', Giorgia Meloni, il sindaco, Francescochiarisce alcuni aspetti. Giorgia Meloni è intervenuta sui suoi canali social definendo "incredibile" quanto accade a Cassibile. "Dopo ...Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sulla struttura che il Comune di Siracusa sta realizzando nel quartiere a quindici chilometri dal capoluogo. Il ...Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno depositato la richiesta dell'istituzione di una Commissione regionale d'inchiesta sulle infiltrazioni della mafia e della criminalità organizzata in ...