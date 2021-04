Forza Italia si accoda a Salvini. Tajani: "Verifica in 10 giorni sul coprifuoco" (Di giovedì 22 aprile 2021) “Forza Italia chiede che nel giro di una settimana, dieci giorni si verifichi la situazione della pandemia nel nostro paese e si possa spostare, se le condizioni lo permetteranno, il termine della chiusura dalle 22 alle 23”. Con le parole del coordinatore nazionale Antonio Tajani, anche Forza Italia si accoda alla richiesta del leader Matteo Salvini di rivedere l’orario sul coprifuoco. Intervenuto in un punto stampa con i giornalisti a Bruxelles, in merito all’astensione della Lega, Tajani ha spiegato che “c’è stato un dibattito. Anche noi chiedevamo di chiudere alle 23, non alle 22, poi c’era una maggioranza che puntava alle 22. È ovvio che per noi la stabilità del governo è fondamentale, anche perchè ora si deve ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) “chiede che nel giro di una settimana, diecisi verifichi la situazione della pandemia nel nostro paese e si possa spostare, se le condizioni lo permetteranno, il termine della chiusura dalle 22 alle 23”. Con le parole del coordinatore nazionale Antonio, anchesialla richiesta del leader Matteodi rivedere l’orario sul. Intervenuto in un punto stampa con i giornalisti a Bruxelles, in merito all’astensione della Lega,ha spiegato che “c’è stato un dibattito. Anche noi chiedevamo di chiudere alle 23, non alle 22, poi c’era una maggioranza che puntava alle 22. È ovvio che per noi la stabilità del governo è fondamentale, anche perchè ora si deve ...

Advertising

ricpuglisi : È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRES… - fattoquotidiano : Renzi e Calenda votano con Forza Italia e Lega: sono a favore di una commissione d’inchiesta sull’uso politico dell… - ricpuglisi : Come mai @forza_italia e @italiaviva non si sono astenute come la @LegaSalvini in Consiglio dei Ministri sul coprif… - GPerenne : Bene Regioni , @forza_italia e @ItaliaViva che su #NoCoprifuoco forse stanno capendo che #Salvini ha ragione - FBussoletti : #Mali, feriti leggermente 3 militari #Svezia della Task Force #Takuba. ll mezzo sui cui viaggiavano è stato investi… -