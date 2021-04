Food delivery a Milano, arriva il nuovo menù della primavera firmato «La Cucina Italiana – Pronta in Tavola» (Di giovedì 22 aprile 2021) Per l’arrivo della primavera, le proposte del Food delivery de La Cucina Italiana – Pronta in Tavola si rinnovano per deliziare i palati dei cittadini milanesi. Gli chef hanno ideato nuovi freschissimi piatti, con deliziosi ingredienti di stagione, che arriveranno a casa pronti da consumare. Nel nuovo menù, come sempre, selezionati ingredienti di qualità che gli chef hanno abilmente declinato per permettere di assaporare tutto il gusto della primavera. Piatti che sanno stupire, adattandosi ad ogni esigenza: dal pranzo in ufficio a una cena romantica a casa. Tra i primi piatti proposti una crema di zucchine con primosale e croccante di riso venere oppure delle crespelle allo zafferano ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Per l’arrivo, le proposte delde Lainsi rinnovano per deliziare i palati dei cittadini milanesi. Gli chef hanno ideato nuovi freschissimi piatti, con deliziosi ingredienti di stagione, che arriveranno a casa pronti da consumare. Nel, come sempre, selezionati ingredienti di qualità che gli chef hanno abilmente declinato per permettere di assaporare tutto il gusto. Piatti che sanno stupire, adattandosi ad ogni esigenza: dal pranzo in ufficio a una cena romantica a casa. Tra i primi piatti proposti una crema di zucchine con primosale e croccante di riso venere oppure delle crespelle allo zafferano ...

Advertising

generacomplotti : #fakeNews Un ingegnere ha detto in TV che il #COVID19 è nato mangiando topi e pipistrelli per sfruttare i rider del… - HorecaNewsit : Deliverart, la piattaforma che semplifica la gestione del food delivery - quartomiglio : Ztl, Campidoglio: via libera a ingressi temporanei per food delivery e onlus - quartomiglio : Ztl, Campidoglio: via libera a ingressi temporanei per food delivery e onlus - mobyeat : ??Il boom delle consegne di cibo continua mentre Everli fa clic per una porzione extra di fondi VC???? #ristorazione… -