Fonseca ne cambia 7, Gasp solo 2: Roma - Atalanta, le probabili formazioni (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel posticipo della 32ª giornata di Serie A, la Roma riceve l'Atalanta all'Olimpico. Ecco le probabili formazioni di Fonseca e Gasperini Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel posticipo della 32ª giornata di Serie A, lariceve l'all'Olimpico. Ecco ledierini

Advertising

Mediagol : #Video #Roma-#Atalanta, così in campo? Fonseca ne cambia 7, Gasperini solo 2. Le probabili formazioni - lo_ferrante64 : @Fabius40884986 @mimmetto81 @VincenzoPecchi1 Mi dispiace , ma non lo considero un giornalista obiettivo. 5 giorni f… - infoitsport : Roma, Fonseca: 'Il Torino ha meritato di vincere. Quando si cambia molto può succedere' - ArcangeloBarone : @Popopozau Quello si, ma mhkytarian non può essere un titolare, ha età ed è soggetto ad infortuni... Anzi, quest'an… - ArcangeloBarone : @paperottolo Ma il mister le colpe ce le ha a prescindere, non vorrei che però si pensa che si cambia fonseca e tut… -