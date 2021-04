Fondazione Ravello | retromarcia su nomina Perrotta presidente

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 14 aprile scorso Francesco Mariaera stato indicato come il nuovodella, con un comunicato dello stesso organismo culturale. Avrebbe dovuto prendere il posto di Almerina Bove, commissario straordinariota nel febbraio dello scorso anno dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Oggi, la direzione Politiche culturali della Regione Campania ha diffuso una nota nella quale si annuncia unasulladi. “Con riferimento alladeldella, si comunica che non si è dato seguito all’indicazione deltivo del dott.Francesco Maria ...

La Repubblica

Caos, il sindaco Salvatore Di Martino sospende le nomine dei consiglieri d'indirizzo. Quando sembrava ormai ufficiale l'arrivo del nuovo presidente dell'ente, Francesco Maria Perrotta , ..., sarà Francesco Maria Perotta il nuovo presidente: 'Le nomine entro fine mese' Territorio Redazione Web - 14 Apr 2021 'Oggi c'è stata la nomina ufficiale, entro fine mese ci ...Il 14 aprile scorso Francesco Maria Perrotta era stato indicato come il nuovo presidente della Fondazione Ravello, con un comunicato dello stesso organismo culturale. Avrebbe dovuto prendere il posto ...La nota di Palazzo Santa Lucia: "Non si è dato seguito all’indicazione del nominativo del dott.Francesco Maria Perrotta non ...