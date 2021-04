Fondazione con il Sud | bando volontariato | 3 | 5 milioni per le organizzazioni no profit

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 aprile 2021) In “questo anno di pandemia ilha avuto e continua ad avere un ruolo centrale di sostegno e aiuto alle comunita’ locali, affiancandosi in maniera efficace e spesso fondamentale al settore pubblico, soprattutto in ambito sociosanitario. Sottolineare il suo ruolo sociale e supportarne l’operativita’ e’ l’obiettivo della sesta edizione del, promosso dallaCon il Sud che, questa volta, propone una sperimentazione inedita. Il sostegno andra’ infatti direttamente allediper lo svolgimento di attivita’ ordinarie, nelle province meridionali che hanno ricevuto meno risorse dallanel periodo 2007-2020 (Cosenza e Vibo Valentia in Calabria, Barletta-Andria-Trani in Puglia, Sassari in Sardegna, ...