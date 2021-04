Florentino Perez: “Modric ha già firmato. Sergio Ramos non ancora ma conosce la situazione. Zidane? Decideremo insieme” (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra i tanti temi trattati da Florentino Perez nel corso dell’intervista rilasciata stanotte a Cadena SER, non si è parlato solo della Super Lega, ma anche del mercato del Real Madrid, tra cui le situazioni legate a Modric, Sergio Ramos e Zidane. Su Modric: “Luka ha già firmato o abbiamo comunque raggiunto un accordo da tanto tempo per il rinnovo. Sergio Ramos non è nella stessa situazione. Abbiamo parlato diverse volte, ma non so se alla fine rinnoverà. Non voglio dare la colpa a nessuno” Su Zidane: “In conferenza stampa siete veramente pesanti con tutte quelle domande sul futuro, Zidane ha parecchia pazienza. Gli chiedete sempre la stessa cosa… Zinedine ha un ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra i tanti temi trattati danel corso dell’intervista rilasciata stanotte a Cadena SER, non si è parlato solo della Super Lega, ma anche del mercato del Real Madrid, tra cui le situazioni legate a. Su: “Luka ha giào abbiamo comunque raggiunto un accordo da tanto tempo per il rinnovo.non è nella stessa. Abbiamo parlato diverse volte, ma non so se alla fine rinnoverà. Non voglio dare la colpa a nessuno” Su: “In conferenza stampa siete veramente pesanti con tutte quelle domande sul futuro,ha parecchia pazienza. Gli chiedete sempre la stessa cosa… Zinedine ha un ...

