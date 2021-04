Florentino Perez Ceferin, nuovo round: «Voglio un presidente che non insulti» (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua il duello a distanza tra Florentino Perez e Ceferin: ecco le dichiarazioni del presidente del Real Madrid Florentino Perez, intervenuto ieri alla trasmissione radiofonica El Larguero, ha sferrato un nuovo attaccao al presidente della UEFA Aleksander Ceferin. Ecco le sue dichiarazioni. Ceferin – «Voglio un presidente istruito, che non insulti, non Voglio di più. Che non ponga trappole. Siamo in un Europa democratica. Quel modo di parlare, di presentarsi, di insultare un presidente di un club centenario (Agnelli, ndr)». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI Florentino Perez L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua il duello a distanza tra: ecco le dichiarazioni deldel Real Madrid, intervenuto ieri alla trasmissione radiofonica El Larguero, ha sferrato unattaccao aldella UEFA Aleksander. Ecco le sue dichiarazioni.– «unistruito, che non, nondi più. Che non ponga trappole. Siamo in un Europa democratica. Quel modo di parlare, di presentarsi, di insultare undi un club centenario (Agnelli, ndr)». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DIL'articolo proviene da ...

