Fiumicino | una balena grigia di 7 metri alla foce del Tevere

Rinascimentorom : @portidiroma @PinoMusolino Ma il porto di Fiumicino da cui una volta partivano aliscafi per Ponza che fine ha fatto ? - mauro_crescenzo : Fiumicino, sorpresa all'alba: una balenottera tra i pescatori alla foce del Tevere, la Capitaneria: «È disorientata… - StefanoMonga : @radiosilvana infatti che vuoi che le chiedano a Fiumicino a una con il cervello bucato? - massic : @ojamajofede @Una_Gioia_Mai @SimonaFalco_ vogliamo parlare del governo che ha permesso fino a fine marzo di arrivar… - ilfaroonline : Sale in treno con una pistola nascosta nel bagaglio: arrestato 21enne di Fiumicino -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino una

giovane balena grigia , di circa 7 metri, è stata avvistata ieri sulla costa di, a ridosso della foce del Tevere. L'avvistamento è stato fatto dalla Guardia Costiera romana durante l'......dovuto e mettendolo sul tavolo giusto in tempo per evitare checrisi aziendale diventasse... Che assieme a diversi rappresentanti dell'amministrazione comunale die dell'azienda di ...FIUMICINO - Grande sorpresa ieri per gli uomini della Guardia Costiera di Roma - Fiumicino. Durante il pattugliamento in mare si sono imbattuti in un giovane esemplare di balena grigia di circa un ann ...Roma, 22 aprile 2021 - Una giovane balena grigia, di circa 7 metri, è stata avvistata ieri sulla costa di Fiumicino, a ridosso della foce del Tevere. L'avvistamento è stato fatto dalla Guardia Costier ...