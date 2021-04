Fiorentina, lo stadio Franchi torna quasi alla capienza originale (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo stadio Franchi di Firenze presto ritornerà quasi alla sua capienza originaria. La commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha autorizzato una capienza di 41.456 posti, appena 1.662 al massimo storico raggiunto dallo stadio che ospita le partite interne della Fiorentina. Quando i tifosi potranno tornare allo stadio, dunque, sarà possibile ospitare più supporter rispetto alle passate stagioni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Lodi Firenze presto ritorneràsuaoriginaria. La commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha autorizzato unadi 41.456 posti, appena 1.662 al massimo storico raggiunto dalloche ospita le partite interne della. Quando i tifosi potrannore allo, dunque, sarà possibile ospitare più supporter rispetto alle passate stagioni. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina stadio Fiorentina, un film sulla Curva Fiesole ... che ha forzatamente tenuto lontano gli appassionati di calcio dagli spalti dello stadio, la scelta ... Il film è prodotto dalla fiorentina Votto Film e da Format che ha sede a Roma, con la distribuzione ...

Atalanta, Ilicic titolare oggi con la Roma. Gasp prepara la mossa a sorpresa Come accaduto nelle ultime due giornate, nelle ultime due mezz'ore disputate contro Fiorentina e ... Mossa tattica e psicologica: Ilicic potrebbe galvanizzarsi partendo dall'inizio, in uno stadio ...

Salvini: "La Fiorentina ha ragione sullo stadio, sono operazioni a costo..." Labaro Viola Stadio Franchi, l'annuncio del Comune: "Torneremo quasi alla capienza originaria" La "commissione provinciale di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo" ha autorizzato una capienza di 41.456 posti di soli 1.662 posti inferiore rispetto a quella originaria ...

FRANCHI, Il Comune: "No a limitazioni: 41mila posti" Allo stadio Franchi il pubblico potrà rientrare praticamente senza limitazioni quando le norme Covid lo consentiranno. Questa mattina la 'commissione provinciale di vigilanza sui Locali ...

