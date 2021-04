Fiorentina-Juventus: probabili formazioni e in tv (Di giovedì 22 aprile 2021) Per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, si gioca domenica 25 aprile 2021 alle ore 15, allo stadio Artemio Franchi, il match Fiorentina-Juventus.La vuttoria ottenuta nel turno infrasettimanale a Verona sembra aver chiuso il discorso salvezza per i viola, ma guai ad abbassare la guardia. Sull’altro versante, i bianconeri hanno riscattato la sconfitta contro l’Atalanta superando il Parma, ma ora non possono più fermarsi se vogliono ottenere la qualificazione in Champions League. Fiorentina-Juventus: quali saranno i possibili schieramenti? Iachini confermerà il 3-5-2 con Dragowsky in porta, la linea difensiva sarà composta da Martinez Quarta, Pezzella e Igor. A centrocampo, Caceres a destra, Biraghi a sinistra, mentre nel ruolo di interni dovrebbero vedersi Amrabat, Pulgar e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, si gioca domenica 25 aprile 2021 alle ore 15, allo stadio Artemio Franchi, il match.La vuttoria ottenuta nel turno infrasettimanale a Verona sembra aver chiuso il discorso salvezza per i viola, ma guai ad abbassare la guardia. Sull’altro versante, i bianconeri hanno riscattato la sconfitta contro l’Atalanta superando il Parma, ma ora non possono più fermarsi se vogliono ottenere la qualificazione in Champions League.: quali saranno i possibili schieramenti? Iachini confermerà il 3-5-2 con Dragowsky in porta, la linea difensiva sarà composta da Martinez Quarta, Pezzella e Igor. A centrocampo, Caceres a destra, Biraghi a sinistra, mentre nel ruolo di interni dovrebbero vedersi Amrabat, Pulgar e ...

