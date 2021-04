Filiera Italia, Scordamaglia: “Industria alimentare a -2%, aprire ristoranti solo all’aperto non è soluzione” (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – “La serrata dei ristoranti e la successiva ripresa a singhiozzo non ha fatto bene al fatturato dell’Industria alimentare”. È quanto afferma Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, commentando un’analisi Coldiretti – Filiera Italia su dati Istat che mostra un fatturato di settore giù del 2,1% rispetto allo scorso anno per il mese di febbraio. Valore in controtendenza considerando un aumento per l’Industria in generale dello 0,9%. “È un risultato che però ci aspettavamo – precisa Scordamaglia –. Non poteva andare diversamente con i ristoranti costretti a lavorare solo a pranzo rinunciando fino all’80% del loro fatturato”. Un effetto domino annunciato che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – “La serrata deie la successiva ripresa a singhiozzo non ha fatto bene al fatturato dell’”. È quanto afferma Luigi, consigliere delegato di, commentando un’analisi Coldiretti –su dati Istat che mostra un fatturato di settore giù del 2,1% rispetto allo scorso anno per il mese di febbraio. Valore in controtendenza considerando un aumento per l’in generale dello 0,9%. “È un risultato che però ci aspettavamo – precisa–. Non poteva andare diversamente con icostretti a lavorarea pranzo rinunciando fino all’80% del loro fatturato”. Un effetto domino annunciato che ...

