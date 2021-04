Advertising

robbyfox21 : RT @vocedelpatriota: Superbonus. Nastri (FdI): raccogliere appello filiera edilizia. Proroga fino al 2023 e sburocratizzazione delle pratic… - fisco24_info : Filiera edilizia al governo,certezze su proroga superbonus: Sgombrare il campo da ipotesi ridimensionamento, evitar… - vocedelpatriota : Superbonus. Nastri (FdI): raccogliere appello filiera edilizia. Proroga fino al 2023 e sburocratizzazione delle pra… - GBCItalia : ??? Vuoi entrare in prima linea nella filiera dell'#edilizia sostenibile? @ManensTifs, socia di #GBCItalia e leader… - bocognanir : RT @ancenazionale: La richiesta congiunta della filiera dell’edilizia sul #Superbonus ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Filiera edilizia

Agenzia ANSA

Ladell''chiede dunque che la misura sia prorogata e semplificata al piu' presto per consentire lo svolgimento degli interventi piu' complessi, che riguardano in particolar modo i ...E' quello che chiedono in una nota congiunta tutte le imprese delladelle costruzioni, insieme a progettisti e amministratori di condominio (Ance, Federcostruzioni, Anaci, Consiglio Nazionale ...La filiera dell'edilizia, dalle imprese alla rete delle professioni tecniche fino agli amministratori di condominio, chiede "rassicurazioni al Governo sulla proroga alla detrazione fiscale del 110% pe ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 apr - Secondo le associazioni che firmano la nota congiunta 'dopo mesi di attesa e di rallentamenti legati alla lentezza delle procedure, gli interventi del S ...