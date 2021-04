Fifa 21 | Inter e Milan vanno alle Final Eight

(Di giovedì 22 aprile 2021) E’ terminata la prima stagione regolare della prima edizione della eSerie A TIM di21, il maggior torneo di esport italiano di calcio. Subito sono iniziate le fasi a gironi e tra il 20 e il 21 aprile si sono disputati i Playoff. Quest’anno il format prevedeva l’accesso ai playoff per tutte le squadre ma ovviamente la classifica dei gironi è stata determinante per definire le squadre che accederanno nella parte della Winner Bracket e della Loser Bracket. A contendersi il titolo della eSerie A saranno otto squadre: quattro saranno provenienti dal girone Winner e quattro dal girone Loser. Le squadre ad aver già ottenuto un posto ine sono il Genoa esports guidato da Gabriel “Gabry” Llhao. Sorprendente anche la cavalcata dell’Udinese Esport che, dopo essere stato imbattuto per tutti i gironi, aver battutoEsports, si sono ...

Alle Final Eight ci sarà anche l'Esports, grazie all'ottima prestazione di Manoel Neto . Il ... Per Campagnani, numero uno nel Global Series Ranking di PlayStation su20, quella delle Final ......1 - 1 tra Western United e Wellington Phoenix mentre nel Campeonato Paulista in Brasile l'de ... partita in corso di svolgimento> U16 Amichevoli 2021 > Aprile Olanda - Italia non disputa 15:...Danilo “Danipitbull” Pinto, il giocatore del Benevento Esports | UT7 guadagna l’accesso alla Final Eight di giugno della eSerie A Tim Fifa 2021 che mettere in palio il titolo di Scudetto Virtuale. Il ...Conclusa la Regular Season della prima storica eSerie A TIM su Fifa 21. Dopo l’inizio della competizione con la Fase a gironi, svoltasi nell’arco di ...