Ficarra e Picone dopo Striscia la Notizia: presto di nuovo in tv, l’indiscrezione (Di giovedì 22 aprile 2021) dopo l’addio al tg satirico di Canale 5, Ficarra e Picone torneranno in tv come protagonisti di una fiction: l’indiscrezione. dopo aver salutato il bancone di Striscia la Notizia dove hanno trovato un enorme successo, Ficarra e Picone si preparano per nuovi progetti. L’amatissimo duo comico siciliano sarebbe pronto a sorprendere il pubblico nientemeno che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 22 aprile 2021)l’addio al tg satirico di Canale 5,torneranno in tv come protagonisti di una fiction:aver salutato il bancone diladove hanno trovato un enorme successo,si preparano per nuovi progetti. L’amatissimo duo comico siciliano sarebbe pronto a sorprendere il pubblico nientemeno che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Dr4couis : Bellissimi Ficarra e Picone - tw_fyvry : In alcune puntate di Striscia la notizia del 2014, Ficarra e Picone entrarono in studio sulle note di 'Alcohol is f… - ILOVEPACALCIO : #Netflix in giro per le strade di #Palermo ?? Ecco quando ?? - MondoPalermo : Tanta #Palermo nel serial di Ficarra e Picone, si cercano attrici 35-45enni - pippoMR : ?? Le riprese della serie che vede protagonisti Ficarra e Picone inizieranno ad aprile. A maggio gli esterni a Pale… -