(Di giovedì 22 aprile 2021) Ildiè stato posticipato dalla primavera all'estate, hanno detto i suoi organizzatori, a causa della pandemia di coronavirus. Tutto quello che c'è da sapere suldiLa 74a edizione sidal 6 al 17. Inizialmente era previsto che si tenesse in date tradizionali, dall'11 al 22 maggio. Si è deciso di rinviare ila causa della pandemia, si evince dal comunicato degli organizzatori. Come abbiamo annunciato lo scorso autunno, ildinon ha escluso la possibilità di cambiare le date a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria nel mondo. Nel 2020, ildi ...

Advertising

stanzaselvaggia : Si era parlato di vittoria sul Covid, miracolo indiano, armi segrete e immunità di gregge. Invece l’India rischia d… - wild_click : Grazie a @INGFiore2 per lo spunto, mi sento di riproporre il video del monologo di @rulajebreal al Festival di Sanr… - lifestyleblogit : Festival del cinema di Cannes si svolgerà dal 6 al 17 luglio 2021 - - justlifeonmars : RT @peoplepubit: Appuntamento oggi #22aprile alle 18.30 con Giuseppe Civati e Willie Peyote, ospiti del Festival 'Orbita. Tutto attorno all… - _cheervs : RT @peoplepubit: Appuntamento oggi #22aprile alle 18.30 con Giuseppe Civati e Willie Peyote, ospiti del Festival 'Orbita. Tutto attorno all… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival del

WineMag.it

... dall'America Latina al Canada, innumerevoli partecipazioni ainternazionali e molteplici ... il quinto nella sua carriera da solista, è il fatto che altri gigantidire in musica cantano ...... Lundini ha chiesto ai ragazzi cosa ne pensassero dei punti cardine"Rock 'n roll", come l'abuso di alcool e stupefacenti, o secondo loro, qual è stata la peggiore canzone in gara alA Portomaggiore la seconda edizione vedrà all’opera oltre 30 artisti provenienti da tutta Italia al lavoro su 22 muri ...Colapesce e Dimartino pubblicano una straordinaria collaborazione internazionale con il producer e dj italo/francese Cerrone che ha realizzato una versione inedita della loro hit sanremese Musica legg ...