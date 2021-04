Festa di 18 anni, tutti multati dalla Polizia: sanzioni per 14 ragazzi a Napoli (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStavano festeggiando un diciottesimo compleanno in un appartamento di via Nuova San Rocco, nella zona di Capodimonte, a Napoli, con musica ad alto volume. Avvertiti da segnalazioni, gli agenti del Commissariato Secondigliano, sono intervenuti ed hanno multato per il mancato rispetto della normativa anti-Covid 14 ragazzi tra i 15 ed i 18 anni. Erano privi di mascherina e stavano consumando un rinfresco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStavano festeggiando un diciottesimo compleanno in un appartamento di via Nuova San Rocco, nella zona di Capodimonte, a, con musica ad alto volume. Avvertiti da segnalazioni, gli agenti del Commissariato Secondigliano, sono intervenuti ed hanno multato per il mancato rispetto della normativa anti-Covid 14tra i 15 ed i 18. Erano privi di mascherina e stavano consumando un rinfresco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

