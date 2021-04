Ferrero punta il Palermo, l’avvocato: «Vogliamo rilevare le quote di maggioranza» (Di giovedì 22 aprile 2021) Massimo Ferrero punta anche il Palermo e a parlare di questa trattativa è stato il suo avvocato Sergio Schicchitano Sergio Scicchitano, avvocato di Massimo Ferrero, svela ai taccuini de Il Giornale di Sicilia i programmi del presidente della Sampdoria per il Palermo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24 «L’obiettivo è rilevare le quote di maggioranza del club lasciando Di Piazza in società e proponendo a Mirri di continuare come presidente onorario. Hera Hora verte in uno stato economico gravissimo, quindi è stata presentata al Comune di Palermo un’istanza di autotutela per ottenere l’annullamento o la revoca del contratto stipulato dalla stessa Hera Hora». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Massimoanche ile a parlare di questa trattativa è stato il suo avvocato Sergio Schicchitano Sergio Scicchitano, avvocato di Massimo, svela ai taccuini de Il Giornale di Sicilia i programmi del presidente della Sampdoria per il. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24 «L’obiettivo èledidel club lasciando Di Piazza in società e proponendo a Mirri di continuare come presidente onorario. Hera Hora verte in uno stato economico gravissimo, quindi è stata presentata al Comune diun’istanza di autotutela per ottenere l’annullamento o la revoca del contratto stipulato dalla stessa Hera Hora». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

alaimotmw : Qualcuno si è arrabbiato e l’ha presa male. Oggi l’avvocato di #Ferrero conferma tutto: “Vuole il #Palermo e punta… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Operazione disgelo tra Massimo #Ferrero e Claudio #Ranieri: fissato un summit in settimana per discutere il rinnovo del con… - lubacicce : RT @NicoSchira: Operazione disgelo tra Massimo #Ferrero e Claudio #Ranieri: fissato un summit in settimana per discutere il rinnovo del con… - corsereporter : Dialogo tra Massimo Ferrero e Claudio #Ranieri: fissato un summit in settimana per discutere il rinnovo del contrat… - Blucerchiando : RT @NicoSchira: Operazione disgelo tra Massimo #Ferrero e Claudio #Ranieri: fissato un summit in settimana per discutere il rinnovo del con… -