Felicissima Sera | anticipazioni | gli ospiti della puntata del 23 aprile

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 22 aprile 2021) Domani, venerdì 232021, andrà in onda in primata su Canale 5 una nuovadi. Come sempre, anche questa volta sarà possibile seguire la diretta su Mediaset Play Infinity. Pio e Amedeo sono quindi pronti per tornare con il secondo appuntamento del loro show dopo il grande successod'esordio andata in onda la scorsa settimana. Il programma televisivo dei due comici originari di Foggia ha ottenuto uno share del 20,1% lo scorso venerdì. Chissà se anche questa settimana il duo comico foggiano riuscirà a replicare un simile successo dal momento cheandrà in onda in contemporanea a Top Dieci, show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. ...