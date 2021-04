Fedez lancia una linea di smalti «Noon» e il sito va in crash in pochi minuti (Di giovedì 22 aprile 2021) Che esista una passione, più o meno dichiarata, da parte degli uomini per la manicure colorata e mismatched - ovvero ogni unghia di una nuance o di un tema differenti - è chiaro già da tempo. Personaggi come Harry Styles, A$AP Rocky e il rapper italiano Fedez addirittura le sfoggiano (e le postano sui social) con molta fierezza. Fedez, oggi, lancia anche un kit con altrettanta fierezza, in collaborazione con il marchio italiano Layla Cosmetics, il cui sito è già andato in crash. E la cosa cool non è solo che gli smalti sono semipermanenti (quindi la manicure dura più o meno un mese) ma che, grazie a questo kit, e una buona manualità, sarà possibile realizzarle a casa senza correre dalla nail artist del quartiere ogni volta che un'unghia si sbecca. Si chiama Noon by ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Che esista una passione, più o meno dichiarata, da parte degli uomini per la manicure colorata e mismatched - ovvero ogni unghia di una nuance o di un tema differenti - è chiaro già da tempo. Personaggi come Harry Styles, A$AP Rocky e il rapper italianoaddirittura le sfoggiano (e le postano sui social) con molta fierezza., oggi,anche un kit con altrettanta fierezza, in collaborazione con il marchio italiano Layla Cosmetics, il cuiè già andato in. E la cosa cool non è solo che glisono semipermanenti (quindi la manicure dura più o meno un mese) ma che, grazie a questo kit, e una buona manualità, sarà possibile realizzarle a casa senza correre dalla nail artist del quartiere ogni volta che un'unghia si sbecca. Si chiamaby ...

