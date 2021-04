(Di giovedì 22 aprile 2021) Lo stavano intercettando per arrivare al superlatitante, il boss. Ore di registrazioni che i carabinieri del Ros ha cominciato a riascoltare scoprendo che alle attività mafiose aggiungeva gli abusi sui bambini. Condotte gravissime che hanno indotto il procuratore aggiunto della Dda di Palermo Paolo Guido a disporre il fermo di Vincenzo Spezia,

Advertising

zazoomblog : Fedelissimo di Matteo Messina Denaro fermato per pedofilia - #Fedelissimo #Matteo #Messina #Denaro - ilmattinodisici : Fedelissimo di Matteo Messina Denaro fermato per pedofilia - Claudio26582063 : @matteosalvinimi Caro Matteo senti sono un tuo fedelissimo. E speranza deve essere cambiato con la sfiducia ha fatt… - SergiOrsin : @renatastortini @Invinctus1 @pary1977 @danieledv79 @repubblica Segretario del PD alla data del 30.10.2015 era Matte… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedelissimo Matteo

Lo s tavano intercettando per arrivare al superlatitante , il bossMessina Denaro. Ore di registrazioni che i carabinieri del Ros h a cominciato a riascoltare ...di Messina Denaro, ...Lo stavano intercettando per arrivare al superlatitante, il bossMessina Denaro. Ore di registrazioni che i carabinieri del Ros ha cominciato a riascoltare ...di Messina Denaro, ...Vincenzo Spezia è stato scarcerato nell'estate del 2019 dopo aver scontato una condanna a 21 anni per droga e mafia. Da allora la Dda, visti gli strettissimi legali del boss con Messina Denaro, hanno ...Alle attività mafiose aggiungeva gli abusi sui bambini. Condotte gravissime che hanno indotto il procuratore aggiunto a disporre il fermo ...