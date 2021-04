Farris: “Non possiamo arrenderci per la Champions. Testa al Milan” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il vice allenatore della Lazio, Massimiliano Farris, ha parlato a Sky Sport dopo il pesante ko a Napoli. Queste le sue parole: “Non può e non deve compromettere questa sconfitta la rincorsa Champions perché già lunedì abbiamo uno scontro diretto Champions con il Milan. C’è la gara col Torino che è un bonus da giocarci, vedremo se dovremo giocarla. Non possiamo arrenderci perché abbiamo fatto una rincorsa incredibile”. Sul rigore per il Napoli: “Dal campo non si vede quasi mai niente. Oggi ci sono state due partite: la prima dura 5?, fino all’episodio del rigore. Io ho giocato poco in Serie A, ma nel calcio che ho giocato io quando l’attaccante abbassa la Testa si fischia fallo a lui e non al difensore. L’arbitro ha avuto la possibilità di vedere le immagini. Milinkovic ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Il vice allenatore della Lazio, Massimiliano, ha parlato a Sky Sport dopo il pesante ko a Napoli. Queste le sue parole: “Non può e non deve compromettere questa sconfitta la rincorsaperché già lunedì abbiamo uno scontro direttocon il. C’è la gara col Torino che è un bonus da giocarci, vedremo se dovremo giocarla. Nonperché abbiamo fatto una rincorsa incredibile”. Sul rigore per il Napoli: “Dal campo non si vede quasi mai niente. Oggi ci sono state due partite: la prima dura 5?, fino all’episodio del rigore. Io ho giocato poco in Serie A, ma nel calcio che ho giocato io quando l’attaccante abbassa lasi fischia fallo a lui e non al difensore. L’arbitro ha avuto la possibilità di vedere le immagini. Milinkovic ...

