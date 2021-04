Farmaci umani nella cura degli animali, arriva il via libera: “Risparmio importante per le famiglie” (Di giovedì 22 aprile 2021) Via libera all’utilizzo dei Farmaci umani nella cura degli animali domestici. Ad annunciarlo, negli scorsi giorni, è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la firma del nuovo decreto in materia di benessere animale. L’intervento, che era stato fortemente caldeggiato dalle associazioni animaliste, potrebbe tradursi in un Risparmio notevole per i proprietari di cani e gatti: “Si tratta di un provvedimento di equità atteso da anni da milioni di cittadini – ha commentato Speranza in una nota – Una scelta che consentirà di garantire con più facilità le cure agli animali da compagnia e un Risparmio importante per tante famiglie ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Viaall’utilizzo deidomestici. Ad annunciarlo, negli scorsi giorni, è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la firma del nuovo decreto in materia di benessere animale. L’intervento, che era stato fortemente caldeggiato dalle associazioniste, potrebbe tradursi in unnotevole per i proprietari di cani e gatti: “Si tratta di un provvedimento di equità atteso da anni da milioni di cittadini – ha commentato Speranza in una nota – Una scelta che consentirà di garantire con più facilità le cure aglida compagnia e unper tante...

