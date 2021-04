F1, Valtteri Bottas ha percorso 103 giri a Imola per i test Pirelli con la Mercedes W09 (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo lo spettacolare incidente di domenica scorsa (fortunatamente senza conseguenze), Valtteri Bottas è tornato in pista a Imola nella giornata di ieri in occasione del day-2 dei test Pirelli con gli pneumatici da 18 pollici. Il finlandese della Mercedes ha completato il programma di lavoro senza particolari intoppi, percorrendo un totale di 103 giri del circuito italiano. 103 tornate che si vanno ad aggiungere ai 130 giri completati da Lewis Hamilton nella giornata precedente, per un totale di 233 giri in due giorni da parte delle Frecce Nere in quel di Imola con le nuove gomme ribassate che equipaggeranno l’anno prossimo le monoposto a effetto suolo. Bottas ha girato sulla Mercedes ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo lo spettacolare incidente di domenica scorsa (fortunatamente senza conseguenze),è tornato in pista anella giornata di ieri in occasione del day-2 deicon gli pneumatici da 18 pollici. Il finlandese dellaha completato il programma di lavoro senza particolari intoppi, percorrendo un totale di 103del circuito italiano. 103 tornate che si vanno ad aggiungere ai 130completati da Lewis Hamilton nella giornata precedente, per un totale di 233in due giorni da parte delle Frecce Nere in quel dicon le nuove gomme ribassate che equipaggeranno l’anno prossimo le monoposto a effetto suolo.ha girato sulla...

