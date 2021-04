F1, Valtteri Bottas a Portimao con un nuovo telaio Mercedes (Di giovedì 22 aprile 2021) Valtteri Bottas sarà in pista con un telaio nuovo in occasione del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del 2021. Dopo una lunga analisi è stato deciso di cambiare la scocca della Mercedes del finnico, ritirato nel corso del primo dei due eventi che si terranno in Italia. Sono molti i danni che ha causato l’incidente avvenuto tra Bottas ed il britannico George Russell. La Williams e la vettura di Stoccarda sono entrate in contatto poco prima dell’impegnativa staccata del ‘Tamburello’, le tre curve che aprono il primo settore dell’impianto dedicato ad Enzo e Dino Ferrari. Il telaio danneggiato sarà riparato dai tecnici, ma per Portimao non sarà possibile compiere questa attività in tempo. I due piloti sono usciti illesi dalle rispettive auto ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021)sarà in pista con unin occasione del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del 2021. Dopo una lunga analisi è stato deciso di cambiare la scocca delladel finnico, ritirato nel corso del primo dei due eventi che si terranno in Italia. Sono molti i danni che ha causato l’incidente avvenuto traed il britannico George Russell. La Williams e la vettura di Stoccarda sono entrate in contatto poco prima dell’impegnativa staccata del ‘Tamburello’, le tre curve che aprono il primo settore dell’impianto dedicato ad Enzo e Dino Ferrari. Ildanneggiato sarà riparato dai tecnici, ma pernon sarà possibile compiere questa attività in tempo. I due piloti sono usciti illesi dalle rispettive auto ...

Advertising

xxrobyin : 22/04/2021 e io sono appena diventata bimba di Valtteri Bottas detto Gualtiero per gli amici e per amici intendo so… - zazoomblog : F1 Valtteri Bottas ha percorso 103 giri a Imola per i test Pirelli con la Mercedes W09 - #Valtteri #Bottas… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Il motore della Mercedes di Valtteri #Bottas, ispezionato a Brixworth, dovrà essere sostituito in vista dell'appu… - FormulaPassion : #F1 | Il motore della Mercedes di Valtteri #Bottas, ispezionato a Brixworth, dovrà essere sostituito in vista dell'… - FormulaPassion : #F1: tutte le immagini del test #Pirelli a #Imola con #Bottas al volante della #Mercedes #W10 -