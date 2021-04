(Di giovedì 22 aprile 2021)dice la sua, a modo suo, riguardo il cambiamentoregole aerodinamiche che la FIA ha imposto alle scuderie in vista di questo Mondiale di Formula Uno 2021, nel tentativo di ridurre la downforcemonoposto a tutelagomme Pirelli. Le parole del team principal della Mercedes arrivano a seguitostilettate di Otmar Szafnauer, team principal del, che sosteneva come le novità aerodinamiche fossero state decise per colpire proprio la Mercedes e le monoposto che adottano un assetto con poco rake. “Capisco che il tema sia stato sollevato, è lecito domandarsi quale sia stata la motivazione che ha portato all’adozione di quelle regole aerodinamiche – le sue parole riportate da motorsport.com – E penso che ci sia ...

Advertising

OA_Sport : #F1, Toto #Wolff: “L’Aston Martin si lamenta delle modifiche al regolamento? L’obiettivo era la Mercedes…” - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Kolles avverte: “Toto Wolff è il cagnolino di Lawrence Stroll!” #F1inGenerale - F1inGenerale_ : F1 | Kolles avverte: “Toto Wolff è il cagnolino di Lawrence Stroll!” #F1inGenerale - bestemmiedigigi : RT @_lasilviaaa: Solo grazie alle scene di Toto Wolff che fa palestra. - _lasilviaaa : Solo grazie alle scene di Toto Wolff che fa palestra. -

Ultime Notizie dalla rete : Toto Wolff

La Gazzetta dello Sport

La spinta diIan James ha sottolineato quantocreda nel valore e nell'utilità dell'impegno di Mercedes su due fronti: "è considerevolmente coinvolto nel progetto. Lui è il ...Il team principalè apparso molto cupo per i danni alla W12 , anche considerando le limitazioni che il budget cap impone (145 milioni di dollari come massimo di spesa). Il timore della ...Toto Wolff dice la sua, a modo suo, riguardo il cambiamento delle regole aerodinamiche che la FIA ha imposto alle scuderie in vista di questo Mondiale di Formula Uno 2021, nel tentativo di ridurre la ...Prendete una della piste più tecniche e iconiche al mondo, delle condizioni meteo incerte e le monoposto più veloci del pianeta, shakerate bene e otterrete come risultato il Gran Premio di Emilia Roma ...