F1 | test a Fiorano per la Ferrari | Mick Schumacher al volante della SF71H

(Di giovedì 22 aprile 2021)per, protagonista questa mattina di 200 km all’interno del circuito che sorge nei pressisede. Il tedesco è sceso in pista con la, auto che ha gareggiato nel Mondiale F1 2018. Dopo un mercoledì dedicato allo spagnolo Carlos Sainz, autore di una sessione di 300 km, i tecnici ed i meccaniciRossa sono rimasti nel tracciato emiliano per due turni dedicati ai piloti dell’Academy. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport la mattinata è stata dedicata al campione in caricaFIA F2, impegnato nella massima formula dal 2021 con il Team Haas. Il teammate del russo Nikita Mazepin ha lasciato ilnel pomeriggio al britannico ...

CONFIDENZA La ragione principale delper i due piloti era quello di prendere maggiore ...il numero 53 (Schumacher aveva usato il 47) sfruttando anch'esso l'asfalto asciutto della pista di...Mercoledì 21 aprile Carlos Sainz ha approfondito la sua conoscenza della Pista die delle ...al volante della 'gloriosa' SF71H (la Ferrari utilizza comunque anche la SF90 del 2019 per i) ...Test a Fiorano per Mick Schumacher, protagonista questa mattina di 200 km all'interno del circuito che sorge nei pressi della sede della Ferrari. Il tedesco è sceso in pista con la SF71H, auto che ha ...Se la Mercedes ha allungato il weekend imolese affidando ad inizio settimana la vecchia W10 del 2019 a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per il collaudo delle Pirelli 2022, la Ferrari non è stata da m ...