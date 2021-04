F1, la Ferrari ha guadagnato otto decimi su Mercedes a Imola rispetto al 2020. I motivi (Di giovedì 22 aprile 2021) I numeri sono numeri e come tali vanno interpretati. E’ un fatto acclarato che la Ferrari SF21 sia maggiormente competitivi della SF1000: lo certificano i riscontri di Charles Leclerc e di Carlos Sainz nell’ultimo GP di Imola, secondo round del Mondiale 2021 di F1. Stando ad alcune analisi di Cristiano Sponton, la Rossa rispetto al 2020 ha guadagnato sulla Mercedes circa otto decimi al giro su una pista da cinque chilometri. Nel caso specifico, si è passati da oltre due decimi a chilometro del campionato scorso a 0?061 di quello corrente. Un dato importante che chiaramente ha bisogno di ulteriori conferme, ma che dimostra come e quanto a Maranello stia seguendo la strada giusta per risorgere dalle ceneri. Un riscontro frutto di una ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) I numeri sono numeri e come tali vanno interpretati. E’ un fatto acclarato che laSF21 sia maggiormente competitivi della SF1000: lo certificano i riscontri di Charles Leclerc e di Carlos Sainz nell’ultimo GP di, secondo round del Mondiale 2021 di F1. Stando ad alcune analisi di Cristiano Sponton, la Rossaalhasullacircaal giro su una pista da cinque chilometri. Nel caso specifico, si è passati da oltre duea chilometro del campionato scorso a 0?061 di quello corrente. Un dato importante che chiaramente ha bisogno di ulteriori conferme, ma che dimostra come e quanto a Maranello stia seguendo la strada giusta per risorgere dalle ceneri. Un riscontro frutto di una ...

