Ezra Furman: “Sono trans e sono madre. Questo è possibile” (Di giovedì 22 aprile 2021) La cantautrice e musicista statunitense Ezra Furman, classe 1986, con un lungo post su Instagram fa coming out, annunciando di essere una donna trans e soprattutto madre da più di due anni, cosa che non aveva mai detto per paura di essere giudicata. Ma, sostiene, la cantante, è possibile essere trans e genitori, una cosa non preclude l’altra e lei vorrebbe essere da esempio in Questo senso. Il suo post su Instagram: Volevo condividere con tutti che sono una donna trans, e anche che sono una mamma, e lo sono da un po’ di tempo (da più di due anni). Sull’essere una donna trans: per motivi personali ho esitato a usare queste parole, in ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 aprile 2021) La cantautrice e musicista statunitense, classe 1986, con un lungo post su Instagram fa coming out, annunciando di essere una donnae soprattuttoda più di due anni, cosa che non aveva mai detto per paura di essere giudicata. Ma, sostiene, la cantante, èesseree genitori, una cosa non preclude l’altra e lei vorrebbe essere da esempio insenso. Il suo post su Instagram: Volevo condividere con tutti cheuna donna, e anche cheuna mamma, e loda un po’ di tempo (da più di due anni). Sull’essere una donna: per motivi personali ho esitato a usare queste parole, in ...

_LizSpier : Ezra Furman ha fatto coming out come donna transgender e ha pure annunciato di essere mamma, sono felicissima per lei piango un pochino ???? - Affaritaliani : Ezra Furman: 'Sono una mamma trans: anche noi possiamo essere genitori' -

Ultime Notizie dalla rete : Ezra Furman Ezra Furman annuncia: 'Sono una donna transgender e madre' In un emozionante post su Instagram Ezra Furman ha rivelato di essere transgender e di essere madre da due anni, spiegando di essere 'molto orgogliosa di averne preso coscienza e di riuscire a dirlo. Non è stato un percorso facile'. La ...

Chi è gender fluid non è "confuso": facciamo chiarezza sulle definizioni LGBTQIA+ Oltre ad artisti famosi e apprezzati come Ezra Furman , la dj australiana Ruby Rose , o il già citato Jaden Smith, ci sono anche moltissime persone che non vivono sotto i riflettori e che dichiarano ...

Ezra Furman annuncia: "Sono una donna transgender e madre" TGCOM Ezra Furman: "Sono una mamma trans: anche noi possiamo essere genitori" Diventata famosa grazie a "Sex Education" su Netflix, finora non aveva mai definito il proprio genere: "Ho accettato il fatto di essere donna. E ho un figlio" ...

Ezra Furman annuncia: "Sono una donna transgender e madre" Su Instagram la cantautrice indie folk-rock americana ha raccontato: "Sono molto orgogliosa di averne preso coscienza e di riuscire a dirlo. Non è stato un percorso facile" ...

