Estate 2021, è corsa alle case al mare… ma di proprietà: boom di richieste (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Un anno di risparmi accumulati e un’altra estate alle porte in cui convivere con le misure anti-Covid: potrebbero essere questi i due fattori che hanno spinto molti italiani a cercare una casa al mare da acquistare. Secondo l’Ufficio Studi di Immobiliare.it infatti nell’ultimo anno, analizzando il mercato nelle principali aree del turismo di mare, la domanda ha fatto segnare importanti aumenti ovunque, con un record del +153% nelle Cinque Terre e del +119% nelle isole Pelagie (Linosa e Lampedusa). Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Un anno di risparmi accumulati e un’altra estate alle porte in cui convivere con le misure anti-Covid: potrebbero essere questi i due fattori che hanno spinto molti italiani a cercare una casa al mare da acquistare. Secondo l’Ufficio Studi di Immobiliare.it infatti nell’ultimo anno, analizzando il mercato nelle principali aree del turismo di mare, la domanda ha fatto segnare importanti aumenti ovunque, con un record del +153% nelle Cinque Terre e del +119% nelle isole Pelagie (Linosa e Lampedusa).

ricpuglisi : È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRES… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gimbe: “La situazione migliora. Riaperture coraggiose, ma se interpretate come un ‘liberi tutti’ si co… - LaStampa : Crisanti: “Riaprire è una stupidaggine epocale, rischiamo di giocarci l’estate” - danieledv79 : RT @LaStampa: La protezione dei vaccini potrebbe durare fino ad un anno: dall’Ema escludono una terza dose dopo l’estate - LuigiCornaglia : RT @rep_genova: Ponte Morandi, verso il maxi processo in estate a Genova per 69 indagati [di Marco Lignana] [aggiornamento delle 13:25] htt… -