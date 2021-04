Esplosione nel parcheggio dell’albergo di lusso: morti e feriti. La situazione (Di giovedì 22 aprile 2021) Almeno quattro persone sono morte e una dozzina di feriti è il pesante bilancio dell’Esplosione avvenuta in un albergo di lusso. La bomba è esplosa avvenuta nel parcheggio della Serena – una catena di hotel di lusso – nella città di Quetta provocando la morte di almeno quattro persone e il ferimento di oltre dodici persone. “Almeno quattro persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite”, ha detto all’Afp il ministro degli Interni definendolo “un atto di terrorismo”. “Una delegazione cinese di circa quattro persone guidata dall’ambasciatore stava alloggiando in albergo quando è esplosa la bomba. L’ambasciatore era fuori per una riunione quando è avvenuta l’Esplosione”, hanno spiegato dal ministero dell’Interno. Sul posto sono intervenuti polizia, i vigili del fuoco e i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Almeno quattro persone sono morte e una dozzina diè il pesante bilancio dell’avvenuta in un albergo di. La bomba è esplosa avvenuta neldella Serena – una catena di hotel di– nella città di Quetta provocando la morte di almeno quattro persone e il ferimento di oltre dodici persone. “Almeno quattro persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite”, ha detto all’Afp il ministro degli Interni definendolo “un atto di terrorismo”. “Una delegazione cinese di circa quattro persone guidata dall’ambasciatore stava alloggiando in albergo quando è esplosa la bomba. L’ambasciatore era fuori per una riunione quando è avvenuta l’”, hanno spiegato dal ministero dell’Interno. Sul posto sono intervenuti polizia, i vigili del fuoco e i ...

