Esenzione Tari: ecco le novità per imprese e negozi (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra le novità che potrebbero trovare spazio nei prossimi giorni, c’è anche l‘Esenzione Tari, ossia la nota tassa sui rifiuti. In buona sostanza, entro breve tempo imprese, negozi e esercizi commerciali vari potrebbero non essere più obbligati al pagamento della Tari verso lo Stato. Ciò sarebbe previsto da due emendamenti al decreto Sostegni, i quali hanno il preciso obbiettivo di concretizzare l’Esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti per le aziende e attività commerciali che fanno o faranno riferimento agli operatori privati, invece che alle municipalizzate. Si tratta di proposte di modifica e, pertanto, non è certo al momento che siano confermate ed entrino in vigore come modifica al decreto Sostegni. Da rimarcare infatti che gli ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra leche potrebbero trovare spazio nei prossimi giorni, c’è anche l‘, ossia la nota tassa sui rifiuti. In buona sostanza, entro breve tempoe esercizi commerciali vari potrebbero non essere più obbligati al pagamento dellaverso lo Stato. Ciò sarebbe previsto da due emendamenti al decreto Sostegni, i quali hanno il preciso obbiettivo di concretizzare l’dal pagamento della tassa sui rifiuti per le aziende e attività commerciali che fanno o faranno riferimento agli operatori privati, invece che alle municipalizzate. Si tratta di proposte di modifica e, pertanto, non è certo al momento che siano confermate ed entrino in vigore come modifica al decreto Sostegni. Da rimarcare infatti che gli ...

